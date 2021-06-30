Боевики на Донбассе распространяют фейки о "жестком карантине" в Украине – штаб ООС

Как подчеркнули в штабе ООС, все контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения работают ежедневно с 8.00 до 16.00.

"Однако граждане, которые сегодня прибывали с временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что представители вооруженных формирований РФ распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что до 12.00 российские оккупанты "искусственно" сдерживали граждан, которые пытались выехать из ОРДЛО. Для этого они очень медленно осуществляли пропуск людей со своей стороны.

После восстановления пропуска со стороны оккупационных войск у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход на подконтрольную Украине территорию из около 400 человек. В связи с этим были привлечены дополнительные пограничные наряды Госпогранслужбы Украины, которые помогли ускорить проверку и пропуск граждан.

В штабе ООС отметили, что в соответствии с решением Кабмина, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, могут пересечь линию разграничения беспрепятственно. При этом обязательным условием пребывания в КПВВ остается прохождение температурного скрининга и использование защитной маски с соблюдением социальной дистанции.