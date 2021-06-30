Пока будут оккупированы Крым и часть Донбасса, не будет диалога с Россией – Науседа

Науседа: Верните Крым Украине, завершите войну на Донбассе, выведите войска из Абхазии и Южной Осетии Фото: president.gov.ua

По его словам, диалог с РФ невозможен до тех пор, пока она не выполнит определенные условия.

"Верните Крым Украине, завершите войну на Донбассе, выведите войска из Абхазии и Южной Осетии. Освободите политзаключенных. Позвольте независимым СМИ действовать", – сказал Науседа.

Он отметил, что встреча лидеров ЕС на прошлой неделе продемонстрировала, что Европа едина в послании России – до тех пор, пока будет продолжаться оккупация Крыма и война на Донбассе, Европа не сможет "продолжить работу в обычном режиме".

Президент Литвы также сказал, что мечтает о демократической России в семье европейских народов.

"Такую Россию мы, литовцы, видели 30 лет назад. Россия, которая пыталась отделиться от СССР. Россия, которая помогла Литве во время кровавых январских событий 1991 года. Россия, уважающая других и уважаемая", – отметил Науседа.