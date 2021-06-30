Пока будут оккупированы Крым и часть Донбасса, не будет диалога с Россией – Науседа

По его словам, диалог с РФ невозможен до тех пор, пока она не выполнит определенные условия.
"Верните Крым Украине, завершите войну на Донбассе, выведите войска из Абхазии и Южной Осетии. Освободите политзаключенных. Позвольте независимым СМИ действовать", – сказал Науседа.
Он отметил, что встреча лидеров ЕС на прошлой неделе продемонстрировала, что Европа едина в послании России – до тех пор, пока будет продолжаться оккупация Крыма и война на Донбассе, Европа не сможет "продолжить работу в обычном режиме".
Президент Литвы также сказал, что мечтает о демократической России в семье европейских народов.
"Такую Россию мы, литовцы, видели 30 лет назад. Россия, которая пыталась отделиться от СССР. Россия, которая помогла Литве во время кровавых январских событий 1991 года. Россия, уважающая других и уважаемая", – отметил Науседа.
Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.
23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.
На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом". Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.
Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.
На заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, стал почти весь Евросоюз, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным европейских СМИ, противниками приглашения Путина на саммит, в частности, были премьер-министр Швеции Стефан Левен, представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди тех, кто был против, упоминали и премьера Нидерландов Марка Рютте. Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.
Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.