1 июля боевики на Донбассе 26 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

"1 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. [...] В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что в четверг боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Авдеевка (по позициям ВСУ и жилому району), Павлополь, Зайцево, Опытное, Талаковка, Широкино, Водяное в Приазовье, Победа, Старогнатовка, Светлодарск, Новотошковское, Новоалександровка.

Возле Золотого-4 и в Луганской области боевики запускали беспилотники (возле Золотого-4 – для сброса гранатометных выстрелов).

На 7.00 пятницы, 2 июля, боевики нарушили перемирие шесть раз, отметили в пресс-центре. Стрельбу боевики открывали возле Золотого-4, Гнутово и Авдеевки.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – подчеркнули в штабе ООС.