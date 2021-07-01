"Начальнику сектора миграционной службы ДНР" сообщили о подозрении в выдаче псевдопаспортов

По данным правозащитников, в ОРДО уже выдано более 700 тыс. псевдопаспортов Фото: dan-news.info

Следствие установило, что с 2014 года 51-летний мужчина организовывает деятельность подчиненного ему подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых паспортов гражданина "ДНР".

Получать такие псевдодокументы вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, пенсионеры – иначе им грозит увольнение с работы и лишение возможности получения пенсий.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным правозащитных организаций, на не подконтрольной украинским властям территории Донецкой области уже выдано более 700 тыс. псевдопаспортов, отметили в прокуратуре.

Помимо недействительных "документов" террористических организаций, на оккупированных территориях активно выдают российские паспорта по упрощенной процедуре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям.