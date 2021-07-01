"Начальнику сектора миграционной службы ДНР" сообщили о подозрении в выдаче псевдопаспортов

Следствие установило, что с 2014 года 51-летний мужчина организовывает деятельность подчиненного ему подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых паспортов гражданина "ДНР".
Получать такие псевдодокументы вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, пенсионеры – иначе им грозит увольнение с работы и лишение возможности получения пенсий.
Мужчине заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным правозащитных организаций, на не подконтрольной украинским властям территории Донецкой области уже выдано более 700 тыс. псевдопаспортов, отметили в прокуратуре.
Помимо недействительных "документов" террористических организаций, на оккупированных территориях активно выдают российские паспорта по упрощенной процедуре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.