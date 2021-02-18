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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выдала почти 640 тыс. паспортов жителям оккупированных районов Донбасса

Россия продолжает выдавать свои паспорта по упрощенной схеме жителям ОРДЛО.

По официальным данным РФ, за месяц российское гражданство получили около 230 тыс. украинцев
По официальным данным РФ, за месяц российское гражданство получили около 230 тыс. украинцев
Фото: depositphotos.com

639 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство РФ по упрощенной схеме. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков, пишет "Интерфакс".

В 2020 году Россия, по официальным данным, предоставила свое гражданство 409 550 гражданам УкраиныВосточная правозащитная группа со ссылкой на источники в "миграционной службе" оккупационных администраций сообщала в январе, что они выдали жителям ОРДЛО более 440 тыс. российских паспортов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы. С начала 2016 года российское гражданство получили 676,8 тыс. украинцев, они составляют 46,6% от общего числа получателей российских паспортов.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как "они являются заложниками, это их способ выживания там".

Теги: оккупация, паспорт, гражданство, МВД РФ, ОРДЛО
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