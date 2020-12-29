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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, сколько украинцев на временно оккупированных территориях получили паспорта РФ

В оккупированном Крыму паспорта РФ получило около 2 млн человек, рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Путин в 2019 году издал два указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов
Путин в 2019 году издал два указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов
Фото: depositphotos.com

Около 300 тыс. украинцев на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили паспорта РФ. Об этом в интервью ТСН, которое вышло 29 декабря, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных [районах] Донецкой и Луганской областей. По Крыму цифры достигают 2 млн", – сказал Резников.

Он отметил, что решение вопроса принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий будет предусмотрено в законе о политике переходного периода, над которым сейчас работают.

"Люди вынуждены брать эти паспорта, потому что являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права. Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом. Даже после публикации этого проекта первый наш сигнал к тем людям, которые в качестве способа выживания приняли те паспорта, будет, что претензий у нас нет. Второе: когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом... Человек должен для себя определиться, кто он после деоккупации: гражданин Украины или РФ", – сказал министр.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году издал два указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов: 1 мая он подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Путина "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от получения российского гражданства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, паспорт, Алексей Резников, война в Украине, ОРДЛО, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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