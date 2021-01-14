Правозащитники рассказали, сколько паспортов РФ выдали жителям ОРДЛО

Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выдали более миллиона паспортов "ЛНР" и "ДНР" в 2020 году. Такие данные озвучили в Восточной правозащитной группе.

Оккупационные администрации выдали жителям ОРДЛО 441 842 паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом Восточная правозащитна группа сообщила 14 января в Facebook со ссылкой на источники в Миграционной службе оккупационных администраций.

В Луганской области паспорта РФ получили 168 381 человек, в Донецкой – 273 461. На оккупированных территориях также выдают фейковые паспорта так называемых ДНР и ЛНР. По состоянию на середину декабря 2020 года в ОРДО было выдано 671 631 "паспорта "ДНР", а в ОРЛО – 583 143 "паспорта "ЛНР", сообщили правозащитники.

"Кремль требует от оккупационных администраций РФ в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году количество людей, получивших паспорт РФ увеличилось в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учебу и лечение в РФ, т. к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты не могут выехать на работу в другие страны", – подчеркнули в посте.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2019 году 227 тыс. жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей приобрели гражданство РФ, заявила в интервью изданию "Известия" руководитель главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России Валентина Казакова.

1 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".