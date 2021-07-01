Военные запустили в сторону Донецка украинский флаг

Украинцам на оккупированных территориях хотят сообщить, что о них помнят и не забывают Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Таким образом бойцы поздравили жителей временно не подконтрольных Киеву территорий с 25-й годовщиной Конституции Украины и седьмой годовщиной освобождения украинских городов – Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска – от оккупантов.

"Сегодняшнее мероприятие является напоминанием для российских оккупантов, что украинский флаг будет развеваться над временно оккупированным украинским Донецком, ведь оккупация является не вечной и за все преступления придется отвечать", – заявили в бригаде.

Военные добавили, что запущенный флаг является также "напоминанием местному населению, временно оторванному врагом от нашей страны, что о них помнят и не забывают".