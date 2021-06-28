"Крым – это Украина". В небо над оккупированным Крымом запустили большой крымскотатарский флаг. Фоторепортаж
Фото: krymr.com
Фото: krymr.com
Фото: krymr.com
Фото: krymr.com
Фото: krymr.com
28 июня активисты запустили в небо над оккупированным Крымом большой крымскотатарский флаг и 9 тыс. открыток, на которых написано: "Крым – это Украина". Об этом сообщают "Крым.Реалии"
, проект разместил фото с акции. Флаг размером 16 на 9 метров пошили волонтеры из Краматорска Донецкой области, перед запуском его расписали пожеланиями жители разных городов Украины, а первым оставил подпись лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Запущенный возле админграницы с Крымом флаг полетел в сторону оккупированного Армянска.