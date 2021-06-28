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"Крым – это Украина". В небо над оккупированным Крымом запустили большой крымскотатарский флаг. Фоторепортаж

28 июня, 2021 15.19
28 июня активисты запустили в небо над оккупированным Крымом большой крымскотатарский флаг и 9 тыс. открыток, на которых написано: "Крым – это Украина". Об этом сообщают "Крым.Реалии", проект разместил фото с акции. Флаг размером 16 на 9 метров пошили волонтеры из Краматорска Донецкой области, перед запуском его расписали пожеланиями жители разных городов Украины, а первым оставил подпись лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Запущенный возле админграницы с Крымом флаг полетел в сторону оккупированного Армянска.
Теги: Крым, Мустафа Джемилев, оккупация, крымские татары, Армянск, флаг, Краматорск
 

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