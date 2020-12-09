Минреинтеграции Украины просит включить крымскотатарский язык в Google Translate

Согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой. Сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс. граждан, а во всем мире – около 6 млн. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Интеграция крымскотатарского языка к сервису Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей языка, считают в Минреинтеграции Фото: depositphotos.com

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба министерства.

В письме Минреинтерации говорится о том, что крымскотатарский язык является языком одного из коренных народов Украины и неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности.

"Интеграция крымскотатарского языка к сервису Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем ее популяризации за пределами этнической группы, стимулировать изучение крымскотатарского языка представителями других этносов, в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа и Украины", – считает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс. граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также общины США и Канады.

Согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

В Минреинтеграции отметили, что объем крымскотатарских текстов и ресурсов, представленных в интернете, может быть недостаточными, чтобы сделать крымскотатарский языком, готовым к автоматической интеграции в системы машинного перевода. Поэтому министерство заверило Google, Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз крымскотатарского языка через возможности сервиса Google Translate Community.

Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии провозгласила 2022-2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов с целью привлечения внимания к проблеме потери таких языков. Правительством Украины начало разработку стратегии развити и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.