После деоккупации Крыма и Донбасса там должна пройти такая же декоммунизация, как и на остальной территории Украины – Минреинтеграции

Подход в имплементации законодательства о декоммунизации в Крыму и на Донбассе не может отличаться от того, который применялся на остальной части Украины, отметила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Декоммунизация во временно оккупированных районах Донбасса и в аннексированном Крыму после деоккупации будет проходить так же, как и на остальной территории Украины. Об этом заявила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого были опубликованы 25 ноября.

"Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", там четко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому я бы никоим образом не выделяла, что бы ни говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым", – сказала она.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.