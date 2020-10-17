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Труханов заявил, что в Одессе вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что одесской улице вернут название маршала Георгия Жукова, так как он "является борцом с фашизмом". При этом Жуков находится в списке лиц, подпадающих под декоммунизацию.

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Труханов сам инициировал возвращение старых названий улицам
Труханов сам инициировал возвращение старых названий улицам
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Одесская городская историко-топонимическая комиссия решила вернуть старые названия проспекта Небесной сотни и улицы Инглези (проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии). Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов написал 16 октября в Facebook.

Труханов подчеркнул, что решение о возвращении старых названий было принято после его обращения.

"Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", – отмечает он.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3398453543583630

Жуков был членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и министром обороны СССР. Он внесен в список лиц, подпадающих под декоммунизацию, который опубликован на сайте Института нацпамяти Украины.

"Отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956 года", – отмечают в УИНП.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, декоммунизация, Георгий Жуков
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