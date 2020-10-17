Труханов заявил, что в Одессе вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии

Одесская городская историко-топонимическая комиссия решила вернуть старые названия проспекта Небесной сотни и улицы Инглези (проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии). Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов написал 16 октября в Facebook.
Труханов подчеркнул, что решение о возвращении старых названий было принято после его обращения.
"Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", – отмечает он.
Жуков был членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и министром обороны СССР. Он внесен в список лиц, подпадающих под декоммунизацию, который опубликован на сайте Института нацпамяти Украины.
"Отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956 года", – отмечают в УИНП.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.