Кабмин Украины утвердил проект переименования шести парков и заказников – Мокан

Кабмин Украины 9 октября принял проект постановления о переименовании шести территорий и объектов природно-заповедного фонда национального значения. Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.
Речь идет о переименовании парков и заказников в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.
По информации Мокана, будут переименованы:
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.