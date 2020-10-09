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Кабмин Украины утвердил проект переименования шести парков и заказников – Мокан

В трех областях Украины в рамках декоммунизации будут переименованы парки им. Горького, Ленина и 50-летия Октября. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

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В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику
В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику
Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины 9 октября принял проект постановления о переименовании шести территорий и объектов природно-заповедного фонда национального значения. Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

Речь идет о переименовании парков и заказников в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

По информации Мокана, будут переименованы:

  • парк-памятник садово-паркового искусства "Парк им. 50-летия Октября" в "Парк им.  Гольденберга";
  • парк-памятник садово-паркового искусства "Парк им. Ленина" в "Парк им. Гегельського";
  • парк-памятник садово-паркового искусства "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" в "Центральный парк им. Леонтовича";
  • лесной заказник "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина";
  • парк-памятник садово-паркового искусства "Парк Горького" в "Парк "Новоалександровский";
  • парк-памятник садово-паркового искусства "Парк им. 50-летия советской власти" в "Парк "Сосновый бор".
https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/394898495236462

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Винницкая область, Запорожская область, Черкасская область, декоммунизация, Василий Мокан
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