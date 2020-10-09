Кабмин Украины утвердил проект переименования шести парков и заказников – Мокан

В трех областях Украины в рамках декоммунизации будут переименованы парки им. Горького, Ленина и 50-летия Октября. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины 9 октября принял проект постановления о переименовании шести территорий и объектов природно-заповедного фонда национального значения. Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Василий Мокан.

Речь идет о переименовании парков и заказников в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

По информации Мокана, будут переименованы:

парк-памятник садово-паркового искусства "Парк им. 50-летия Октября" в "Парк им. Гольденберга";

парк-памятник садово-паркового искусства "Парк им. Ленина" в "Парк им. Гегельського";

парк-памятник садово-паркового искусства "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" в "Центральный парк им. Леонтовича";

лесной заказник "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина";

парк-памятник садово-паркового искусства "Парк Горького" в "Парк "Новоалександровский";

парк-памятник садово-паркового искусства "Парк им. 50-летия советской власти" в "Парк "Сосновый бор".

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.