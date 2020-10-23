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"Декоммунизация" памятника "Родина-мать" в Киеве может стоить несколько миллионов гривен – глава Института нацпамяти

Механизм "декоммунизации" монумента "Родина-мать" в Киеве есть, и это возможно и политически, и технически, отметил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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Монумент открыли в 1981 году
Монумент открыли в 1981 году
Фото: wikipedia.org

"Декоммунизировать" монумент "Родина-мать" в Киеве, сняв с него советский герб, возможно, это может стоить несколько миллионов гривен. Об этом в интервью ТСН, которое вышло 22 октября, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Он сообщил, что до пандемии коронавируса встречался со специалистом по высотным работам, который сказал, что его команда готова демонтировать советский герб с монумента и найти меценатов, которые это профинансируют, если после этого будет табличка, что это было сделано при их участии.

По словам Дробовича, должны быть распоряжение Кабмина или приказ Минкульта, после чего у Музея истории Украины во Второй мировой войне появятся правовые основания начинать работы, поскольку монумент находится на его территории. После этого нужно составить проект, который должен пройти государственную экспертизу.

"Нужно выделить средства. Все это может быть осуществлено либо государством, либо благотворителями. Очевидно, что сейчас в условиях карантина вряд ли есть государственное финансирование на демонтаж, потому что нужно жизнь людей спасать. Но в целом механизм есть. Это возможно и технически, и политически", – сказал глава института.

"Родина-мать" – работа архитекторов Евгения Вучетича и Василия Бородая. Монумент открыли 9 мая 1981 года. Он находится на высоком правом берегу Днепра и является одним из символов Киева.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Бывший директор института нацпамяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявлял, что памятник не будут демонтировать, но герб должен быть снят.

Теги: Киев, памятник, декоммунизация, Антон Дробович
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