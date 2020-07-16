Треть украинцев негативно относится к запрету коммунистической символики – опрос

Жители южной и восточной Украины преимущественно против запрета коммунистической символики. В центральной части страны голоса разделились почти поровну, а на Западе большинство выступают за запрет.

34% украинцев негативно относятся к решению о запрете коммунистической символики, предусмотренному законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии, и опубликованный 16 июля.

Согласно опросу, 32% украинцев положительно отнеслись к запрету коммунистической символики, 26,3% украинцев все равно, а 7,7% затрудняются ответить.

Больше всего граждан, положительно относящихся к запрету, проживают на Западе – 45,3%, негативно там воспринимают его только 24,5%. В центральной Украине количество тех, кто относится положительно или негативно, почти одинаковое – 32,7% и 31,6% соответственно. А вот на востоке и юге страны большинство против запрета коммунистической символики – 44,2% и 41,5 соответственно.

Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился в период с 17-го по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.