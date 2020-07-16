Почти половина украинцев против переименования городов и улиц в рамках декоммунизации – опрос

Только 29,9% украинцев одобряют переименование топонимов в рамках декоммунизации, согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенному совместно с Киевским международным институтом социологии.

Закон о декоммунизации вступил в силу в Украине в мае 2015 года Фото: depositphotos.com

44% украинцев негативно относятся к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей. Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии и опубликованный 16 июля.

29,9% украинцев одобряют переименование, 19,9% – все равно. Еще 6,2 затрудняются дать ответ на этот вопрос.

В большинстве регионов Украины переименования в рамках декоммунизации не одобряют. Так, в центральной части к нему негативно относятся 42,2% (позитивно – 28,5%, все равно – 21,3%), на востоке – 51,9% (позитивно – 22,5%, все равно – 20%), на юге – 56,8% (позитивно – 21,5%, все равно – 17,6%). Только жители западной части Украины в большинстве своем поддерживают переименование – 43,6% (против – 30,3%, все равно – 20%).

Инфографика: dif.org.ua

Кроме того, в основном негативно к переименованию топонимов относятся люди старшего возраста (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), а среди молодежи относительно больше равнодушных.

Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился в период с 17-го по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.