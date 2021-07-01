В районе Широкино боевики ранили украинского военного

Об этом пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Штаб операции Объединенных сил информировал сегодня, что оккупанты прибегают к тактике провокационного огня. Они совершили восемь интенсивных обстрелов в направлении Авдеевки в первой половине дня, позже в результате удара артиллерии по жилому району в городе загорелся дом, пострадавших нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.