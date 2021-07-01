В Авдеевке артиллерия боевиков ударила по жилому району: горит дом

Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 122-миллиметровых артиллерийских систем и минометов.

В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.

Сообщается, что никто из мирных жителей не пострадал.

Это второй обстрел боевиками жилых домов в Авдеевке с 26 июня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.