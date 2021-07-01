В Донецкой области нашли тайники с оружием, заложенные боевиками в 2014 году

На территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе правоохранители изъяли 6,5 кг тротила, ручную осколочную гранату и запал к ней, гранатометный выстрел ВОГ-25, патроны для стрелкового оружия.

По данным СБУ, схрон оборудовали главари боевиков во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.

Еще один тайник с боевыми средствами поражения правоохранители обнаружили в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка. Из тайника изъяли ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней; гранаты РГД-5 и запалы к ним; реактивный осветительный сигнальный патрон.

Правоохранители установили местного жителя, который хранил оружие. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.