Макрон напомнил Путину об актуальности нормандского формата

"Что касается Украины, президент [Французской] Республики напомнил об актуальности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают в качестве посредников, чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решение", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля по итогам разговора, Путин обвинил Украину в "деструктивных действиях" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и заявил, что нужно установить прямой диалог между украинскими властями и террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР". Президенты высказались за активизацию переговорного процесса по реализации Минских соглашений, добавили в Кремле.