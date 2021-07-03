Путин в беседе с Макроном призвал Украину вести диалог с террористами "ЛНР" и "ДНР"

Разговор двух президентов прошел по инициативе французской стороны, уточнили в Кремле. Президенты высказались за активизацию переговорного процесса по реализации Минских соглашений.

"Президент России указал на "деструктивные действия Киева", по вине которого предпринимаемые – в том числе в нормандском формате – усилия фактически саботируются", – заявил Кремль.

Путин во время диалога привлек внимание к установлению прямого диалога между украинскими властями и террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР". Он вспомнил и об оформлении особого статуса Донбасса в правовом поле. Москва считает это обязательствами Украины.