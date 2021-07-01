Кулеба назвал сумму военной помощи, которую США выделили Украине за годы войны с Россией

Глава МИД прокомментировал решение Соединенных Штатов заморозить дополнительные $100 млн военной помощи.

"Этот пакет был резервным планом на случай дальнейшего обострения. Никакого отношения к регулярной военной помощи, которую США выделяют Украине и поступающей по графику, он не имеет. И именно его поставили на паузу. Но у меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война? Недостаточно получить от США $100 млн, этот резервный пакет надо еще реализовать: закупить, поставить, довести до войск. Чтобы не опоздать. Это то, о чем я беспокоюсь", – отметил глава украинской дипломатии.

По словам Кулебы, "никакой "зрады" тут нет".

"Когда мы говорим о США, мы должны понимать: ни одна страна мира не предоставила нам столько военной поддержки с 2014 года, как США", – резюмировал он.