Кулеба назвал сумму военной помощи, которую США выделили Украине за годы войны с Россией

Глава МИД прокомментировал решение Соединенных Штатов заморозить дополнительные $100 млн военной помощи.
"Этот пакет был резервным планом на случай дальнейшего обострения. Никакого отношения к регулярной военной помощи, которую США выделяют Украине и поступающей по графику, он не имеет. И именно его поставили на паузу. Но у меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война? Недостаточно получить от США $100 млн, этот резервный пакет надо еще реализовать: закупить, поставить, довести до войск. Чтобы не опоздать. Это то, о чем я беспокоюсь", – отметил глава украинской дипломатии.
По словам Кулебы, "никакой "зрады" тут нет".
"Когда мы говорим о США, мы должны понимать: ни одна страна мира не предоставила нам столько военной поддержки с 2014 года, как США", – резюмировал он.
О заморозке военной помощи США Украине писали 18 июня американские издания Politico и The Washington Post. Спикер Белого дома Джен Псаки назвала сообщения их источников нонсенсом. Также прокомментировал эту информацию и министр обороны Украины Андрей Таран. Сообщения в американских СМИ он назвал российской провокацией.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня сказал, что Штаты предоставили Украине военную помощь на $275 млн и пообещали выделить еще $100 млн, если Россия продолжит угрожать и наращивать войска вдоль границы с Украиной.
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.