Зеленский увидел в РФ ожидание прекращения войны против Украины

"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", – считает глава государства.

Зеленский напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян" после его предложения президенту РФ Владимиру Путину "встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России – вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", – сказал президент.

По словам Зеленского, если Путин "выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины", то будет очевидно, что тема для разговора двух президентов действительно есть.

"Не о мифах, а о реалиях", – добавил президент Украины.