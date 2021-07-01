ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский увидел в РФ ожидание прекращения войны против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Машина пропаганды загоняет россиян в ненависть по отношению к Украине, считает Зеленский
Машина пропаганды загоняет россиян в ненависть по отношению к Украине, считает Зеленский
Фото: EPA

В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины. Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 июля, выразил президент Владимир Зеленский.

"Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", – считает глава государства. 

Зеленский напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян" после его предложения президенту РФ Владимиру Путину "встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России – вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", – сказал президент.

По словам Зеленского, если Путин "выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины", то будет очевидно, что тема для разговора двух президентов действительно есть.

"Не о мифах, а о реалиях", – добавил президент Украины.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Москва, Донбасс, пропаганда, агрессия, Владимир Зеленский, война в Украине, конфликт, президент, война на Донбассе, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS