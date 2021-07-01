Зеленский ответил Путину на его слова о "внешнем управлении" Украиной

Президент России Владимир Путин 30 июня завил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский отметил, что его лично "не цепляет" такое заявление Путина.

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?" – добавил глава государства.

По словам Зеленского, тезис о любом "внешнем управлении" – пропагандистская мантра, рассчитанная на внутреннего потребителя в самой России.

"В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и Украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", – отметил Зеленский.

В то же время украинский президент подтвердил, что готов встретиться с Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".