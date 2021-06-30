Кулеба: Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве

Путин во время "горячей линии" заявлял о "внешнем управлении" в Украине Фото: EPA

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 30 июня, комментируя высказывания Путина о "внешнем управлении" в Украине.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Украины Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих", – подчеркнул глава МИД.