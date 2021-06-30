Кулеба: Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 30 июня, комментируя высказывания Путина о "внешнем управлении" в Украине.
"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Украины Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих", – подчеркнул глава МИД.
#StopFake— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021
Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція Президента @ZelenskyyUa і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих.
30 июня проходит "горячая линия" с Путиным, во время которой он сделал несколько заявлений об Украине. В частности, Путин назвал россиян и украинцев "одним народом", высказался о домашнем аресте нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и раскритиковал законопроект Зеленского о коренных народах.
Кулеба ответил, что украинцы и россияне – не один народ, но могли бы иметь добрососедские отношения, если бы не российская агрессия против Украины.