Путин считает, что законопроект Зеленского о коренных народах "сопоставим с оружием массового поражения"

Так глава Кремля прокомментировал внесение в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшнее руководство сегодняшней Украины – явно недружественное к нам. Иначе трудно было бы объяснить закон, который внесен президентом в Раду, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Это уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, теперь они объявляются некоренными. К чему это приведет? К тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа. Тогда они вынуждены будут переписывать, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по негативным последствиям с применением оружия какого-то массового поражения. Это серьезное дело", – сказал Путин.

Контекст:

Зеленский внес свой законопроект №5506 в Раду как неотложный в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Проект закона предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Рада намерена принять его до середины июля. Профильный комитет уже рекомендовал его включить в повестку дня и принять как закон.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского "неприемлемым". В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы "порождение советского периода", а "говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно и глупо, и не соответствует истории".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время, глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.