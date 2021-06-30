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ПОЛИТИКА

Путин сказал, что Медведчука арестовали в преддверии избирательной кампании. Ближайшие выборы в Украине намечены на 2023 год

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Путин (на фото) назвал Медведчука украинским националистом
Путин (на фото) назвал Медведчука украинским националистом
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 30 июня во время прямой линии заявил, что нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука арестовали в преддверии избирательной кампании. Его заявление транслировал РБК.

"Вот Виктора Медведчука, который, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели", – говорит Путин.

На это заявление обратил внимание экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram. Он отметил, что ближайшие выборы в Украине – парламентские – намечены только на 2023 год.

"Других выборов пока не планировалось. А это значит, что задумкой Путина и Медведчука для Украины были как раз досрочные выборы в Раду, в ходе которых ОПЗЖ планировали войти во власть. Этого и удалось избежать путем разоблачения Медведчука в государственной измене", – считает Лещенко.

Ближайшие очередные выборы президента в Украине намечены на еще более поздний срок – 2024 год. Местные выборы – на 2025 год.

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.

Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчуку сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Прокуратура ходатайствовала о содержании Медведчука под стражей с альтернативой внесения залога 300 млн грн. Нардеп говорил, что не сможет сам оплатить такой залог из-за блокировки его счетов. В конечном итоге его отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Медведчук назвал дело политически мотивированным и подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, выборы, ОПЗЖ
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