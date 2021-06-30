Путин сказал, что Медведчука арестовали в преддверии избирательной кампании. Ближайшие выборы в Украине намечены на 2023 год

"Вот Виктора Медведчука, который, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели", – говорит Путин.

На это заявление обратил внимание экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram. Он отметил, что ближайшие выборы в Украине – парламентские – намечены только на 2023 год.

"Других выборов пока не планировалось. А это значит, что задумкой Путина и Медведчука для Украины были как раз досрочные выборы в Раду, в ходе которых ОПЗЖ планировали войти во власть. Этого и удалось избежать путем разоблачения Медведчука в государственной измене", – считает Лещенко.

Ближайшие очередные выборы президента в Украине намечены на еще более поздний срок – 2024 год. Местные выборы – на 2025 год.