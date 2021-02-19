Санкции против жены Медведука ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами ОРДЛО – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении жены народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Об этом сообщает ZN.UA.

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против жены народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк из-за того, что они являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО.

По данным СМИ, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, так как у нее есть паспорт гражданки РФ, отметило издание.

СНБО сегодня ввел санкции против Медведчука и Марченко. Совет нацбезопасности принял решение применить ограничения против 19 компаний и восьми физлиц.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра "Миротворец".