СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди них народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего, по словам Данилова, СНБО сегодня принял решение применить ограничения против 19 компаний и восьми физлиц. Указом президента Владимира Зеленского санкции будут введены с сегодняшнего дня, сказал секретарь СНБО.

Кроме Медведчука и его жены, под ограничительные меры попадают:

Константин Вацковский, гражданин России;

Виталий Донченко, гражданин России;

Наталья Лавренюк, гражданка Украины (ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака);

Александр Маслюк, гражданин РФ;

Сергей Лисогор, гражданин РФ;

Михаил Попов, гражданин РФ.

Компании, которые сегодня попали под санкции Украины, зарегистрированы в России, Молдове и других странах, сказал Данилов.

"В отношении пяти компаний, непосредственно владеющих самолетами, которые совершали прямые полеты из Киева в Москву вопреки нормативно-правовым актам, то также сегодня все эти пять самолетов, обслуживающие компании, которые ими владеют, попали под санкции", – добавил он.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра "Миротворец".