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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди них народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Медведчук и Марченко кумовья президента РФ Владимира Путина
Медведчук и Марченко – кумовья президента РФ Владимира Путина
Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего, по словам Данилова, СНБО сегодня принял решение применить ограничения против 19 компаний и восьми физлиц. Указом президента Владимира Зеленского санкции будут введены с сегодняшнего дня, сказал секретарь СНБО.

Кроме Медведчука и его жены, под ограничительные меры попадают:

  • Константин Вацковский, гражданин России;
  • Виталий Донченко, гражданин России;
  • Наталья Лавренюк, гражданка Украины (ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака);
  • Александр Маслюк, гражданин РФ;
  • Сергей Лисогор, гражданин РФ;
  • Михаил Попов, гражданин РФ.

Компании, которые сегодня попали под санкции Украины, зарегистрированы в России, Молдове и других странах, сказал Данилов.

"В отношении пяти компаний, непосредственно владеющих самолетами, которые совершали прямые полеты из Киева в Москву вопреки нормативно-правовым актам, то также сегодня все эти пять самолетов, обслуживающие компании, которые ими владеют, попали под санкции", – добавил он.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра "Миротворец".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сегодняшнее заседание СНБО неделю назад, 12 февраля. Официально его повестку дня не публиковали. Советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что это заседание "спровоцирует нервную реакцию политико-бизнесовой элиты Украины".

Вечером 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Виктор Медведчук, СНБО, Владимир Зеленский, Оксана Марченко, Алексей Данилов, ОПЗЖ
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