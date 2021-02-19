Легализация оружия, заседание СНБО, разоблачение мошенников. 19 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Вечером 19 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине, ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране и легализацию огнестрельного оружия, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Также редакция "Свободы слова Савика Шустера" обнародует результаты эксклюзивного расследования по разоблачению мошенников.
Гостями студии станут:
Программа начнется в 21.00 на канале "Украина", также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.