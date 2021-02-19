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Легализация оружия, заседание СНБО, разоблачение мошенников. 19 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" планируют обнародовать результаты эксклюзивного расследования программы по разоблачению мошенников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Программа Шустера выходит каждую пятницу
Программа Шустера выходит каждую пятницу
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 19 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине, ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране и легализацию огнестрельного оружия, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Также редакция "Свободы слова Савика Шустера" обнародует результаты эксклюзивного расследования по разоблачению мошенников.

Гостями студии станут:

  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко;
  • председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его коллеги по фракции Михаил Радуцкий и Денис Монастырский;
  • лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, ее коллега по фракции Михаил Цимбалюк;
  • сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, его коллеги по фракции Кира Рудик и Андрей Шараскин;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
  • вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов;
  • председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Программа начнется в 21.00 на канале "Украина", также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, СНБО, Юрий Бойко, Антон Геращенко, Алексей Мочанов, Андрей Шараскин, Михаил Цимбалюк, Артур Герасимов, Денис Монастырский, Георгий Учайкин, Давид Арахамия, Алексей Данилов, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик, Ярослав Железняк
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