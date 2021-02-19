Легализация оружия, заседание СНБО, разоблачение мошенников. 19 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" планируют обнародовать результаты эксклюзивного расследования программы по разоблачению мошенников.

Вечером 19 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине, ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране и легализацию огнестрельного оружия, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Также редакция "Свободы слова Савика Шустера" обнародует результаты эксклюзивного расследования по разоблачению мошенников.

Гостями студии станут:

секретарь СНБО Алексей Данилов;

заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко;

председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его коллеги по фракции Михаил Радуцкий и Денис Монастырский;

лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, ее коллега по фракции Михаил Цимбалюк;

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, его коллеги по фракции Кира Рудик и Андрей Шараскин;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;

вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов;

председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Программа начнется в 21.00 на канале "Украина", также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube