Глава Федерации работодателей Украины – Садовому: В тендере на покупку автобусов вы сделали две ошибки

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник прокомментировал скандал вокруг закупки белорусских автобусов Львовским горсоветом. По его мнению, мэр Львова Андрей Садовый допустил ошибку, когда городские власти указывали условия тендера.

Олейник: Надо было создать такие тендерные условия, чтобы белорусы предоставили не 203-ю модель, а 303-ю Фото: Dmytro Oliinyk / Facebook

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник считает, что власти Львова во время оформления тендера по покупке в кредит 100 автобусов, из-за которого разгорелся скандал, допустили несколько ошибок. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 12 февраля.

Наиболее выгодное предложение подал Минский автомобильный завод. Об этом 13 февраля сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пост мэра Львова Андрея Садового в Facebook. Сейчас эта публикация удалена. В посте мэр просил львовян высказать мнение о том, имеет ли украинский город моральное право покупать автотранспорт в Беларуси.

"Андрей Иванович, при всем уважении к вам, в тендере вы допустили две ошибки. Первая – надо было создать такие тендерные условия, чтобы белорусы предоставили не 203-ю модель, а 303-ю. Было бы 20% экономии. Вторая ошибка: вы знаете, что Европейский инвестиционный банк предоставляет согласно пункту 379 возможность заказчику давать преференции 15% местному производителю, если у него есть 30% местной составляющей", – отметил Олейник.

Он считает, что правительство Украины должно содействовать тому, чтобы местные власти были заинтересованы поддержать национальных производителей.

Олейник отметил, что Львовский горсовет не сделал ни первого, ни второго. Олейник отметил, что в студии Шустера в проблеме закупки автобусов для Львова разобрались лучше и профессиональнее, чем в правительстве Украины.

Участником тендера на покупку автобусов был Луцкий автосборочный завод №1, который входит в "Богдан Моторс". Пресс-служба предприятия 14 января опубликовала пост в Facebook, в котором заявила, что заявления Садового о том, что лучшие условия у белорусского МАЗа, удивили.

"15 апреля прошлого года стало известно, что лучшим ценовым предложением среди пяти участников тендера стала цена, предложенная ГП "АСЗ №1". Сопутствующие показатели, такие как затраты на техническое обслуживание, у украинского автобуса также одни из лучших. Все это подтверждается протоколом раскрытия тендерных предложений, экземпляр которого есть и во Львовском городском совете", – отметили в пресс-службе.

Предприятие заявило, что восемь месяцев реализация тендера откладывается по разным причинам.