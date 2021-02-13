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Голубовская: COVID-скептиков стало намного меньше

По мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, люди захотят защитить себя от коронавируса путем вакцинации, но многое будет зависеть от организации этого процесса.

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Голубовская о вакцинации: Если будет нормальная информационная кампания, если в ней будут участвовать специалисты, если будет мнение специалистов учтено тогда будет все нормально
Голубовская о вакцинации: Если будет нормальная информационная кампания, если в ней будут участвовать специалисты, если будет мнение специалистов учтено – тогда будет все нормально
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Число людей, которые скептически относятся к коронавирусной инфекции COVID-19, уменьшается. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 12 февраля.

"Вспомните, сколько у нас было COVID-скептиков в самом начале. Сейчас их стало гораздо меньше", – сказала Голубовская.

По ее мнению, люди захотят защитить себя от коронавируса путем вакцинации, но многое будет зависеть от организации этого процесса.

"Но все будет зависеть от того, как это будет организовано, потому что это сложно правильно организовать, как будут учтены различные риски, связанные с проведением массовой вакцинации, потому что мы не должны рисковать людьми, и риски вакцинации не должны превышать рисков естественного течения заболевания. Поэтому если будет нормальная информационная кампания, если в ней будут участвовать специалисты, если будет мнение специалистов учтено – тогда будет все нормально. А если будет это бесконечное противодействие, война с профессионалами страшная, то, конечно, это все закончится грандиозным скандалом и провалом", – сказала Голубовская.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 13 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,27 млн человек, 24,3 тыс. пациентов умерли, 1,1 млн – выздоровели.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал Степанов. 

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Согласно данным международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии в конце 2020 года, 65% украинцев готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной, 30% жителей Украины не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, пандемия, коронавирус
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