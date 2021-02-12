Безопасной и эффективной вакциной от COVID-19 готовы привиться 65% украинцев – опрос

30% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

В Украине вакцинация населения от коронавируса пока не начиналась Фото: depositphotos.com

65% украинцев готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 февраля результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

В то же время 30% жителей Украины не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Больше всего людей, готовых к вакцинации от COVID-19, проживает во Вьетнаме (98%), Южной Корее и Ираке (по 88%), Таиланде (87%), Индии (85%), Малайзии (84%).

Наибольший процент противников прививок от коронавируса – в Северной Македонии (49%), России (46%), Боснии и Герцеговине и Кении (по 44%), Армении (43%), Швейцарии и Сербии (по 39%).

Средний показатель по миру (47 стран): 67% опрошенных намерены сделать прививку от COVID-19, 26% – против вакцинации от коронавируса.

Опрос проводился в конце 2020 года. Было опрошено 44 796 респондентов в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября – декабря проводились собеседования с представительской выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин либо по телефону или интернету. Погрешность опроса составляет от +3/-5% на уровне 95% доверия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвердили у более чем 107,8 млн человек, 2,37 млн умерли, более 60,3 млн выздоровело.

В Украине к 10 февраля подтвердили более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 24 174 человека, а выздоровело более 1,1 млн пациентов.

По данным агентства Bloomberg, во всем мире уже сделали 159 млн прививок от коронавируса в 76 странах.

В Украине вакцинация населения от коронавируса пока не начиналась. Старт кампании в стране наметили на середину февраля.