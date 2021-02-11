"Золотые яйца несет жена". Центр противодействия коррупции объяснил, как нардеп Козак скупал телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK

"Незадекларированная" гражданская жена народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк выплачивала ему деньги через офшорные компании, сообщили в Центре противодействия коррупции. Средства шли в том числе на покупку телеканалов.

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак купил телеканалы "112 Украина" и NewsOne за 103 млн грн, которые он получил от своей гражданской жены. О сделке политика говорится в статье Центра противодействия коррупции (ЦПК) для "Украинской правды", которая опубликована 11 февраля.

ЦПК выяснил, что Козак получает многомиллионные доходы не от своей депутатской деятельности, а от кипрской фирмы Turul Investments Limited. Согласно данным кипрского реестра, Козак стал владельцем Turul Investments Limited 29 октября 2012 года. Задекларированная официальная цель деятельности компании – холдинг бизнес-инвестиций, говорится в материале ЦПК.

В 2013–2015 годах эта компания была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов между сомнительными офшорными фирмами, одна из которых поставляла государственным компаниям контрабандный уголь с оккупированных территорий. Свои первые большие дивиденды в размере €1,1 млн от компании Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в Московском индустриальном банке.

Эти средства через офшоры Козаку выплатила его "незадекларированная" гражданская жена Наталья Лавренюк. По данным ЦПК, она у нее есть квартира в Москве площадью 600 м² стоимостью $13 млн в пешей доступности от Кремля.

"В сухом остатке получается, что "золотые яйца" в виде многомиллионных дивидендов народному депутату Козаку несет его гражданская жена, которую он в нарушение закона не декларирует", – указывается в расследовании.

Деньги для выплат через офшоры своему мужу Лавренюк берет из нефтяного бизнеса в России, которым владеет совместно с женой нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

"Оказывается, Оксана Марченко вместе с подружкой Натальей Лавренюк организовали себе подработку – добывают нефть в России и продают ее на Запад. И Teteos Global Limited – одна из компаний, на которую оформлен нефтяной бизнес Медведчука в обход американских санкций", – сказано в статье.

Козак задекларировал в форме о существенных изменениях 12 октября 2018 года приобретение корпоративных прав на ООО "Новости 24 часа" у швейцарской MW Investment AG, куда входит телеканал NewsOne. Стоимость актива составляла более 41 млн грн. Через три месяца, в декабре 2018 года, Козак покупает телеканал "112 Украина" за почти 72,9 млн грн. Общая сумма стоимости корпоративных прав на два телеканала составила 114 млн грн, однако в разделе декларации "расходы и сделки" указано, что Козак по факту заплатил за них только 103 млн грн, свидетельствуют данные ЦПК.

Телеканал ZiK принадлежал бизнесмену Петру Дыминскому через кипрскую компанию Alvho Trading limited. С 14 июня 2019 года единственным акционером этой фирмы стала фирма Козака Turul investments limited, сказано в расследовании.

"Точная стоимость телеканала нам неизвестна, но уставный капитал кипрской Alvho на момент перехода к структурам Козака составил €17,1 тыс. Тогда медиаменеджеры оценивали телеканал ZiK в $15–20 млн. В то же время сам Дыминский в конце 2017 года начинал торг с $53 млн", – объяснили расследователи.