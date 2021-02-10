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Верховный Суд рассмотрел иски против санкций в отношении "каналов Медведчука"

Верховный Суд оставил без движения одно из заявлений, оспаривающих указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов из пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По второму иску суд отказался открыть производство.

Верховный Суд отклонил один из исков, оспаривающих указ Зеленского о санкциях против Козака
Верховный Суд отклонил один из исков, оспаривающих указ Зеленского о санкциях против Козака
Фото: Верховний Суд / Facebook

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда рассмотрел два иска, оспаривающих указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и трех принадлежащих ему телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом пресс-служба суда сообщила 10 февраля в Facebook.

Иск №9901/22/21 суд оставил без движения, дав заявителю время на устранение недостатков.

"Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд", – сказано в заявлении.

В открытии производства по иску №9901/23/21 о признании указа Зеленского противоправным Кассационный админсуд ВС отказал.

"Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц – юридических лиц, которые, по утверждению истца, являются владельцами телеканалов", – отметили в суде.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/895622061212680

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, санкции, Верховный Суд, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
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