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ПОЛИТИКА

Харьковский юрист подал иск в Верховный Суд на Зеленского за указ о санкциях против "каналов Медведчука"

В Верховный Суд поступил третий по счету иск, оспаривающий указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов из так называемого пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Зеленский одобрил решение СНБО о санкциях в отношении Козака 2 февраля
Зеленский одобрил решение СНБО о санкциях в отношении Козака 2 февраля
Фото: president.gov.ua

В Верховный Суд Украины поступил третий иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным его указ о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и трех его телеканалов. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию из суда.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", – сообщили в Верховном Суде.

Иск подал харьковский юрист, член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев. По нему еще не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, уточняет агентство.

До этого 4 февраля в Верховный Суд поступило два иска от граждан Украины с требование признать незаконным указ президента. Искам присвоили регистрационные номера №9901/22/21 и №9901/23/21 и уже назначили состав судей.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Верховный Суд, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, иск, Роман Лихачев, ОПЗЖ
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