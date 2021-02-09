Харьковский юрист подал иск в Верховный Суд на Зеленского за указ о санкциях против "каналов Медведчука"

В Верховный Суд поступил третий по счету иск, оспаривающий указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов из так называемого пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В Верховный Суд Украины поступил третий иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным его указ о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и трех его телеканалов. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию из суда.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", – сообщили в Верховном Суде.

Иск подал харьковский юрист, член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев. По нему еще не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, уточняет агентство.

До этого 4 февраля в Верховный Суд поступило два иска от граждан Украины с требование признать незаконным указ президента. Искам присвоили регистрационные номера №9901/22/21 и №9901/23/21 и уже назначили состав судей.