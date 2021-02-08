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Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".


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Удар по медведчуковским каналам попал уже как минимум в три мишени

Обратите внимание на две сегодняшние новости. Детективы НАБУ не смогли найти и доставить в Антикоррупционный суд судью Павла Вовка, главу Окружного административного суда Киева (ОАСК). И в этот же день этот же ОАСК отказал отстраненному главе Конституционного Суда Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны по поводу недопуска его на рабочее место в КСУ.

Обе новости очень показательны и, подозреваю, взаимосвязаны.

Также подозреваю, что оба этих события не случились бы, если бы не было решения СНБО по Козаку и медведчуковским каналам. Удар попал еще в одну мишень. Уже как минимум в третью.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Владимир Фесенко, СНБО, КСУ, НАБУ, Павел Вовк, Тарас Козак, ОАСК
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