Политолог Таран выдвинул версию, почему Венедиктова не вносит в Раду представление на привлечение Козака к уголовной ответственности

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, возможно, имеет персональные отношения и "пакт о ненападении" с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком, и поэтому не поднимает вопрос об уголовной ответственности нардепа от этой политсилы Тараса Козака, заявил политолог Виктор Таран.

Виктор Таран: Правда это или нет – трудно сказать. Но ГПУ ничего не делает, чтобы начать уголовное преследование Козака Фото: uacrisis.org

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не начинает уголовное преследование нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, против которого введены в Украине санкции, потому что, вероятно, у нее на это есть личный мотив. Об этом политолог Виктор Таран написал в своем Facebook.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

"Помните, писал, что для меня главным индикатором серьезности борьбы Зеленского с Медведчуком станет внесение генпрокуроршей в парламент представления на привлечение Козака к уголовной ответственности? Так вот. Прошла неделя, а представления – нет. Почему? Не знаю", – отметил политолог.

Таран высказал предположение, что у Венедиктовой и Медведчука есть "пакт о ненападении".

"Ключевая [причина] – представление заблокировано Венедиктовой, которая якобы имеет персональные отношения и договоренности с Медведчуком. Говорят, несколько месяцев назад они подписали пакт о ненападении. В рамках пакта "Медведчук – Венедиктова" последняя не трогает никого из ОПЗЖ, а те ни при каких обстоятельствах не дают голоса за ее гипотетическую отставку. Правда это или нет – трудно сказать. Но мы точно можем констатировать, что после громких заявлений всех силовиков и президента, что доказательств достаточно, ГПУ ничего не делает для того, чтобы начать уголовное преследование Козака", – заявил он.

Эксперт заявил, что хочет услышать официальный ответ Венедиктовой на вопрос, "где представление на Козака".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.