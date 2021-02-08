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Окружной админсуд отказался запрещать Управлению госохраны не пускать Тупицкого в КСУ

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий из-за того, что сотрудники Управления госохраны не пускали его в задние КСУ, подал иск к ведомству и заявление об обеспечении иска. Окружной админсуд Киева решил, что оснований для удовлетворения заявления нет, но открыл производство по самому иску и назначил подготовительное заседание.

ОАСК назначил подготовительное заседание по иску Тупицкого против УГО на 24 февраля
ОАСК назначил подготовительное заседание по иску Тупицкого против УГО на 24 февраля
Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

Окружной административный суд Киева отказал главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в удовлетворении заявления об обеспечении иска к Управлению госохраны. 

Об этом пресс-служба суда сообщила 8 февраля. 

19 января стало известно, что сотрудники УГО не пускают Тупицкого в здание суда. В тот же день он подал иск против ведомства. Как сказано в релизе ОАСК, вместе с иском он подал заявление о его обеспечении, в котором просил запретить УГО создавать препятствия выполнению им полномочий главы КСУ. 

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК постановил отказать в удовлетворении [заявления], поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам к принятию решения по данному делу. По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу", – сообщили в суде. 

Вместе с этим, ОАСК открыл производство по иску и назначил подготовительное заседание на 24 февраля. 

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. 19 января после недопуска в суд Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Сейчас Тупицкий работает дистанционно

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Управление госохраны, КСУ, Окружной админсуд Киева, Александр Тупицкий, ОАСК
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