Тупицкий в Верховном Суде оспаривает указ Зеленского о своем отстранении от должности судьи

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в Верховном Суде оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи.
Иск Тупицкого к Зеленскому поступил в Верховный Суд 1 февраля, сообщила в Facebook пресс-служба ВС.
Согласно данным на портале "Судебная власть Украины", в Верховном Суде определили состав судей, которые будут рассматривать иск. В коллегии пять судей Кассационного админсуда ВС: Ян Берназюк, Лариса Мороз, Анна Бучик, Игорь Железный, Андрей Рыбачук.
Дата заседания пока неизвестна.
28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.
30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.
В КСУ 19 января заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.
Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.