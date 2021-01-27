Тупицкий пожаловался Разумкову и Зеленскому на Управление госохраны

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на Управление государственной охраны.

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий написал письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором пожаловался на Управление государственной охраны, сотрудники которого не пускают его в здание КСУ. Письмо от 27 января опубликовала пресс-служба КС Украины.

Глава КСУ заявил, что его не пускали в помещение суда 30 декабря 2020 года, 19–22-го и 25–27 января 2021 года. Он отметил, что на работу также не пускали судей КСУ Александра Касминина и Владимира Мойсика и их служебные автомобили. Работники УГО объясняли это "проведением мероприятий" по указанию руководства.

Тупицкий рассказал, что все входы суда перекрывали сотрудники УГО и "неизвестные лица в камуфляжной форме, которые были без опознавательных знаков и не говорили, кто они". По его подсчетам, с 19-го до 21 января на территории суда было 70 таких людей.

По словам отстраненного главы КС, к этому привлекли спецподразделение УГО "Булат", которое используют для нейтрализации особо опасных преступников. Тупицкий отметил, что работники УГО не предъявляли документов с основаниями для запрета ему проходить в КС, только ссылались на указ президента о его отстранении.

21 января письмо с аналогичными жалобами он отправил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В КСУ 19 января заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.