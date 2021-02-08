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НАПК составило два админпротокола на главу КСУ Тупицкого: у судьи был конфликт интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

В октябре судьи КСУ проголосовали за признание неконституционным права НАПК выписывать административные протоколы, хотя за месяц до этого агентство направляло Тупицкому запрос объяснить свои действия, за которые агентство должно вручить судье админпротокол.

Протоколы на Тупицкого составлял лично глава НАПК
Протоколы на Тупицкого составлял лично глава НАПК
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило два административных протокола на председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом пишет пресс-служба НАПК.

Отмечается, что протоколы составил лично глава НАПК Александр Новиков, так как после принятия изменений в Кодекс об административных правонарушениях с 31 декабря 2020 года составить админпротокол на судью может только он или его заместители.

В агентстве сообщают, что еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно вручить судье админпротокол.

Однако 27 октября судьи КСУ проголосовали за признание неконституционным права НАПК выписывать административные протоколы. Таким образом, при рассмотрении этого вопроса Тупицкий имел конфликт интересов.

"Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить два админпротокола в отношении Тупицкого – по умышленному неуказанию участка в декларации и конфликту интересов", – отметили в агентстве.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 58 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

Программа "Схемы" 28 октября 2020 года сообщила, что Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, в 2018 году купил небольшой участок земли по соседству, но не внес эту информацию в декларацию. Сам Тупицкий заявлял, что "не знал, как это сделать".

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

Кроме того, ГБР подозревает Тупицкого в самовольном занятии земельного участка и государственной измене.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ 19 января 2021 года заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Сейчас Тупицкий работает дистанционно.

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

Теги: Конституционный Суд, судьи, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Александр Тупицкий, Александр Новиков (НАПК)
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