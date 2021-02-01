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В отношении трех судей КСУ составлены протоколы о конфликте интересов – глава НАПК

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал, что протоколы о конфликте интересов составлены относительно судей Конституционного Суда Игоря Слиденко, Владимира Мойсака и Ирины Завгородней.

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Документы направлены в КСУ на ознакомление
Документы направлены в КСУ на ознакомление
Фото: wikipedia.org

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило протоколы о конфликте интересов в отношении трех судей Конституционного Суда Украины (КСУ). Об этом 1 февраля сообщил "Украинской правде" глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, речь идет об Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней.

Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене ряда касающихся недостоверного декларирования норм украинского антикоррупционного законодательства.

В отношении Завгородней составили также протокол о недекларировании автомобиля мужа. Срок привлечение судьи к ответственности по этому вопросу истекает в середине февраля, уточняет "Украинская правда".

Издание отмечает, что теперь Новиков должен направить протоколы в КСУ на ознакомление. В течение недели судьи смогут подготовить свою позицию по данному вопросу, после чего документы можно передавать в суд.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказание за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

В декабре Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Теги: Александр Новиков, Конституционный Суд, судьи, КСУ, документы, конфликт, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, Игорь Слиденко, суд
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