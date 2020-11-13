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ПОЛИТИКА

Комитет Рады одобрил новый конкурс на должность судьи КСУ

Информацию о конкурсе на должность судьи Конституционного Суда Украины должны опубликовать на сайте Верховной Рады.

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Нардепы 6 ноября не смогли назначить судью КСУ
Нардепы 6 ноября не смогли назначить судью КСУ
Фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на онлайн-заседании 13 ноября проголосовал за объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом пишет "Укринформ".

Информацию о конкурсе должны опубликовать на сайте Верховной Рады. Депутатские фракции и группы будут вносить кандидатуры на должность судьи КСУ.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в ведомстве работает 15 судей. Из трех вакантных должностей две назначаются по квоте Рады. Эти вакансии не заполняют уже порядка года, рассказывал глава КСУ Александр Тупицкий.

6 ноября парламент не смог назначить судью КСУ – ни один из кандидатов не набрал необходимого минимума в 226 голосов. Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики подготовить повторный конкурс.

За назначение судей по своей квоте Рада решила приняться после скандала, вспыхнувшего в связи с отменой части положений антикоррупционных законов Конституционным Судом Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". 29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, конкурс, КСУ
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