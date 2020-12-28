ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украине закрыли еще шесть производств из-за решения КСУ. Среди них – дела Филатова и судьи КСУ Завгородней

Национальное антикоррупционное бюро закрыло производства в отношении мэра Днепра Бориса Филатова и судьи Конституционного Суда Украины Ирина Завгородней по факту недостоверного декларирования.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КСУ 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов
КСУ 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов
Фото: depositphotos.com

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований закрыли еще шесть уголовных производств по факту недостоверного декларирования. Об этом в Facebook сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, НАБУ закрыло производства в отношении следующих лиц:

  • Игорь Шкиря, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе шесть земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);
  • Борис Филатов, днепровский городской голова (в декларациях за 2016-й и 2017 год выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);
  • Ирина Завгородняя, судья Конституционного Суда Украины (не задекларировала автомобиль Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащий мужу);
  • Андрей Павелко, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером. Также не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (автомобиль Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой);
  • Станислав Рычка, судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал пользование женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства. Также не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений – 1,6 млн грн).

Кроме того, ГБР закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал денежные активы на сумму в 762,1 тыс. грн.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3649758035084094

Причиной закрытия всех этих производств стало решение Конституционного Суда Украины от 27 октября, которым суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции. Рада пока его не рассматривала.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.

Зеленский считает, что Тупицкий "не может быть председателем КСУ". По мнению президента, перезагрузка суда должна начаться с его председателя.

Теги: Украина, Борис Филатов, Андрей Павелко, Игорь Шкиря, КСУ, декларирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
"Ну вот и все!" Апина сделала прививку от коронавируса
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS