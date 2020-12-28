В Украине закрыли еще шесть производств из-за решения КСУ. Среди них – дела Филатова и судьи КСУ Завгородней

Национальное антикоррупционное бюро закрыло производства в отношении мэра Днепра Бориса Филатова и судьи Конституционного Суда Украины Ирина Завгородней по факту недостоверного декларирования.

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований закрыли еще шесть уголовных производств по факту недостоверного декларирования. Об этом в Facebook сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, НАБУ закрыло производства в отношении следующих лиц:

Игорь Шкиря, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе шесть земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

Борис Филатов, днепровский городской голова (в декларациях за 2016-й и 2017 год выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

Ирина Завгородняя, судья Конституционного Суда Украины (не задекларировала автомобиль Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащий мужу);

Андрей Павелко, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером. Также не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (автомобиль Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой);

Станислав Рычка, судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал пользование женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства. Также не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений – 1,6 млн грн).

Кроме того, ГБР закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал денежные активы на сумму в 762,1 тыс. грн.

Причиной закрытия всех этих производств стало решение Конституционного Суда Украины от 27 октября, которым суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции. Рада пока его не рассматривала.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Документ вводит наказания в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.

Зеленский считает, что Тупицкий "не может быть председателем КСУ". По мнению президента, перезагрузка суда должна начаться с его председателя.