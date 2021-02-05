В КСУ заявили, что Тупицкий работает дистанционно

В Конституционном Суде Украины заявили, что указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении главы суда Александра Тупицкого от должности судьи не лишает его статуса судьи КСУ.

В КСУ заявили, что Тупицкий должен получать оплату труда в полном объеме Фото: depositphotos.com

Отстраненный от должности глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий продолжает работать дистанционно. Об этом говорится в ответе КСУ на запрос "Укринформа".

"В связи с недопущением председателя суда работниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, сейчас Тупицкий выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которую в Конституционном Суде Украины ввели на период действия карантина", – сообщили в КСУ.

В суде подчеркнули, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи не лишает его статуса судьи КСУ.

"Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя суда, упомянутый указ президента Украины не влечет отстранение Тупицкого от должности председателя Конституционного Суда Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КСУ, выполнение Тупицким дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ 19 января 2021 года заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.