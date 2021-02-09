Потураев о телеканалах, связанных с Порошенко: Оставим их вариться в собственном соку

Телеканалы, которые связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, занимались "политическим хейтерством", считает народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Приходить на телеканалы, где создаются условия по дискредитации представителей самой большой парламентской фракции и правящей партии, это глупая идея. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев сказал в интервью "Цензор.НЕТ" 8 февраля.

"Я утверждал (и некоторое время эта точка зрения была принята как наша политика), что ходить на каналы, где специально создаются условия по дискредитации представителей самой большой парламентской фракции и правящей партии, – глупо. Потому что, приходя туда, ты позволяешь дискредитировать не только себя, но и всех нас, начиная с президента и заканчивая любым рядовым депутатом Верховной Рады", – поделился своим мнением нардеп.

В этой связи Потураев имел в виду каналы, которые связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, которые, по его словам, занимались "политическим хейтерством".

"Такие же манипуляции, передергивания, откровенная ложь относительно наших политических инициатив. С другой стороны, они хотя бы не представляют угрозу национальной безопасности Украины. Я говорил: оставим их вариться в собственном соку. А сами будем ходить в какие-то другие форматы. Их достаточно. Есть же "Суспільне", например. Да, там на самом деле тоже многие журналисты симпатизируют, я бы так сказал, периоду Петра Алексеевича. Тем не менее там можно отстаивать свою точку зрения", – уверен он.

Ходить на ток-шоу подобных телеканалов можно при условии, если представителей "Слуг народа" придет 10 человек, а критикующих их – по одному, полагает депутат.

"Ведь нас-то в парламенте, извините, половина. Так где же тогда журналистская объективность? Ведь если у тебя в студии от правящей партии один человек, а его атакует девять других участников ток-шоу на протяжении нескольких часов, – это никакая не объективность", – считает Потураев.