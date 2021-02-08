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08 февраля, 2021
 
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"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского

Участник студии "Квартал 95" Юрий Ткач признался, что после избрания руководителя проекта Владимира Зеленского президентом Украины он начал обращаться к нему на "вы".

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Ткач о президенте Зеленском: Это очень почетная должность
Ткач о президенте Зеленском: Это очень почетная должность
Фото: yuriy_tkach / Instagram

Участник студии "Квартал 95" Юрий Ткач в передаче "Зірковий шлях", которая 8 февраля вышла в эфире канала "Украина", назвал вопрос о том, как он оценивает деятельность экс-руководителя проекта Владимира Зеленского на посту президента Украины, провокационным. 

"Я очень хочу, чтобы у него все получилось. Но не только от него все зависит, но еще и от каждого из нас", – заявил он.

Ткач отметил, что после избрания Зеленского президентом обращается к нему на "вы".

"Обращаюсь на "вы", конечно же. Это мой президент, наш президент. Это очень почетная должность", – рассказал актер. 

Он подчеркнул, что после избрания главой государства Зеленский не занимается вопросами "Квартала".

"Должность президента не предусматривает приходить и редактировать какой-то материал. Президент передал абсолютно все полномочия, стал главой государства, а в "Квартале" сейчас совсем другие директора. У нас нет прямой связи с президентом: "Алло, Владимир Александрович, как вы там?" – прокомментировал Ткач.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1". С 2019 года является актером студии "Квартал 95", получив предложение о сотрудничестве от Зеленского.

Теги: Владимир Зеленский, актер, президент, студия Квартал 95, Юрий Ткач
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