"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло

Украинский артист Юрий Ткач посоветовал шестилетней дочери Елизавете во время нанесения помады на губы стараться пошире открывать глаза.

Украинский комедийный актер Юрий Ткач 29 декабря поделился в Instagram шуточным роликом, показав, как шестилетняя дочь Елизавета с помощью его подсказок красит губы детской помадой.

"Глаза надо побольше открывать – тогда и рот больше откроется. Только зубы не крась", – посоветовал дочери Ткач. Елизавета отреагировала на подсказки отца, стараясь сделать глаза побольше и пошире открыть рот.

"Папа-юморист – горе в семье", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Ох и папа", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Папка плохому не научит", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юріи * Ткач * (@yuriy_tkach)

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", он участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Ткач женат на танцовщице Виктории. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Елизавету.