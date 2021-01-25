"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду

Украинский комедийный актер Юрий Ткач обнародовал в сети видео, записанное во время зимней прогулки.

Ткач: Правда, это бомба, а не ролик? Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комедийный актер Юрий Ткач 24 января поделился в Instagram роликом, на котором запечатлен во время катания по ледяной дорожке.

Актер движется по льду боком, а затем под звук скрежета останавливается перед объективом и закрывает рукой в черной перчатке камеру.

Ткач рассказал, что ролик смонтировала его жена Виктория.

"Божественный монтаж. Правда, это бомба, а не ролик?" – написал он.

"Почему я это пересматриваю уже 10 раз?" – отреагировали на видео фолловеры артиста.

"Ролик – бомба, а рукавицы подкачали", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Юрася – каскадер", – оценили катание Ткача на льду подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юріи * Ткач * (@yuriy_tkach)

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", он является участником студии "Квартал 95". Снимался в телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".